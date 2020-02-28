Кривцов рассказал об ошибках "горняков" и эмоциях Каштру в перерыве и после матча

Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов подытожил противостояние с "Бенфикой" (3:3) и выход "горняков" в 1/8 Лиги Европы.

- Можно сказать, что характер Шахтера определил судьбу противостояния?

- Можно сказать, что и характер решил все, но мы провели два разных тайма. В первом не было ни движения при выходе из обороны, ни прессинга от нашей команды.

Об этом Мистер ...можно сказать ...в строгой форме, эти моменты отметил. На второй тайм вышли более собранными, более агрессивными и это принесло свои плоды.

- Нервозности было много в обороне. Почему так произошло?

- Повторюсь, потому что мало движения было, много потерь при выходе из обороны. Давали много пространства защитникам и полузащитникам "Бенфики", которые беспрепятственно доходили до нашей штрафной.

А на полукруге штрафной игроки такого уровня легко разрезали передачами между линиями, нашими зонами. С этого происходили опасные моменты у наших ворот.

А второй тайм сыграли надежнее, более сконцентрировано и выполнили главную задачу - прошли дальше.

- Такой открытый футбол был вам на руку?

- Мы знали, что "Бенфика" пойдет вперед. А когда счет стал 3:2, португальцы всеми силами побежали в атаку, начали открываться зоны и этим воспользовались.

- В перерыве матча Луиш Каштру был очень нервный, эмоциональный. Каким он был после матча и говорил?

- Да, в перерыве он был зол и агрессивен, потому что мы ужасно играли, при том некого выделить. Он вышел, сказал мотивационную речь, по голове нам настучал, можно сказать. Мы вовремя это поняли и слава Богу, все обошлось.

После матча поздравил команду, сказал "Браво!". Думаю, на ужине уже подробнее обо всем расскажет.

- Что дальше остается? Каких соперников хотите в 1/8?

- Еще не смотрел на счета, кто прошел дальше. Кто выпадет, против того и играть.

- Как далеко хотите зайти?

- Как можно дальше! Мы наконец преодолели 1/16 - 4 года не можем пройти этот барьер, слава Богу, на этот раз прошли.