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Белик и Воробей назвали лучших и худших соперников для Шахтера в 1/8 ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

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Белик и Воробей назвали лучших и худших соперников для Шахтера в 1/8 ЛЕ
Новина українською

Эксперты ТК "Футбол" Алексей Белик и Андрей Воробей после победы "Шахтера" по сумме двухматчевого противостояния с "Бенфикой" поразмышляли о будушем сопернике "горняков" в 1/8 Лиги Европы.

Белик:

Самым интересным было бы противостояние "Шахтера" с "Ромой".

Но есть еще и ЛАСК, который также прошел в 1/8. Будет дополнительная мотивация, чтобы выбить прямого конкурента в таблице коэффициентов УЕФА, заработать как можно больше баллов и опередить австрийцев.

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Воробей:

Судя по тому, кто остался ...Вызывает предостережение "Интер". Также я бы не хотел, чтобы "Шахтер" встретился с "Ромой" ...Не хочу противостояния с итальянцами. А вообще "Шахтеру" по силам с любыми командами сыграть.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Рома (Рим) ЛАСК
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Источник:
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
28.02.2020 в 10:37
Ладно Воробей,но Белик эксперт..........слов нет!!!
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