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Белик и Воробей назвали лучших и худших соперников для Шахтера в 1/8 ЛЕ
Жеребьевка - сегодня в 14:00
Эксперты ТК "Футбол" Алексей Белик и Андрей Воробей после победы "Шахтера" по сумме двухматчевого противостояния с "Бенфикой" поразмышляли о будушем сопернике "горняков" в 1/8 Лиги Европы.
Белик:
Самым интересным было бы противостояние "Шахтера" с "Ромой".
Но есть еще и ЛАСК, который также прошел в 1/8. Будет дополнительная мотивация, чтобы выбить прямого конкурента в таблице коэффициентов УЕФА, заработать как можно больше баллов и опередить австрийцев.
Воробей:
Судя по тому, кто остался ...Вызывает предостережение "Интер". Также я бы не хотел, чтобы "Шахтер" встретился с "Ромой" ...Не хочу противостояния с итальянцами. А вообще "Шахтеру" по силам с любыми командами сыграть.