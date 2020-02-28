Белик и Воробей назвали лучших и худших соперников для Шахтера в 1/8 ЛЕ

Эксперты ТК "Футбол" Алексей Белик и Андрей Воробей после победы "Шахтера" по сумме двухматчевого противостояния с "Бенфикой" поразмышляли о будушем сопернике "горняков" в 1/8 Лиги Европы.

Белик:

Самым интересным было бы противостояние "Шахтера" с "Ромой". Но есть еще и ЛАСК, который также прошел в 1/8. Будет дополнительная мотивация, чтобы выбить прямого конкурента в таблице коэффициентов УЕФА, заработать как можно больше баллов и опередить австрийцев.

Воробей: