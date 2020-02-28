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Когда в душе – ты вратарь: защитник Брюгге в эффектном прыжке в своей штрафной отбил мяч рукой

Лига Европы
(1 голосов)

Сыграл за Миньоле, привез пенальти и подвел команду

Когда в душе – ты вратарь: защитник Брюгге в эффектном прыжке в своей штрафной отбил мяч рукой
Новина українською

Защитник "Брюгге" Симон Дели оставил свою команду вдесятером в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уничтожили оппонента со счетом 5:0, первый поединок завершился со счетом 1:1.

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28-летний ивуариец положил начало капитуляции своей команды: при счете 0:0 на 22-й минуте, находясь в собственной штрафной площадке, он бросился под удар Дэниела Джеймса и отбил летящий в створ ворот мяч рукой.

Судье понадобилась помощь VAR – дело в том, что бригада арбитров хотела удостовериться, что рефери поступает правильно, удаляя футболиста. Прыжок Дели помешал "МЮ" забить гол: если бы мяч не летел в ворота, Симон бы отделался "горчичником". Пенальти уверенно реализовал Бруну Фернандеш.

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В статье: Брюгге Манчестер Юнайтед Симон Дели
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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
28.02.2020 в 11:15
За такое нужно на пол года зарплаты лишать, олень так подвести команду. А вообще считаю что это слишком жестокое наказание в подобных ситуациях пеналь+красная.
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