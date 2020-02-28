Еврокубковая ночь, которую Португалии нужно забыть. Что писали в Португалии после вылета от Шахтёра

Главным событием ночи для португальцев стал даже не вылет "Бенфики", а вообще провал местного футбола: за одну неделю сразу четыре команды прекратили борьбу в Лиге Европы, повторив печальный рекорд 32-летней давности.

В Diário de Notícias отмечают ужасную игру "Бенфики" в обороне.

"Бенфика" Бруно Лаже - это некоманда с хрупкой оборонительной системой, которая допускает много ошибок. "Шахтёр" забил трижды, пробившись в следующий раунд Лиги Европы. Самое впечатляющее, что на старте второго тайма команда вела с удобным счётом 3:1, но после этого начался парад ошибок в обороне, которым воспользовались украинцы. Учитывая обстоятельства они даже могли выиграть поединок.

Чтобы получить представление о бедственном положении обороны "Бенфики", просто обратите внимание, что в последних восьми матчах команда пропустила 14 голов. Единственная "сухая" встреча была против "Жил Висенте" на прошлых выходных. В этот четверг Таарабт играл вторым центрхавом? Ничего подобного. Посмотрите на первый гол "Шахтёра": Гримальдо закрылся близко к центру, а Рафа Сильва забыл о Додо. Всё это пример того, как защитники "Бенфики" были оставлены на произвол судьбы, и никто всередине поля не смог помочь. Потому что Вайгль в середине поля был один, и его было недостаточно.

Бруно Лаже должен будет сделать вывод из того, что его команда постоянно несбалансирована в защите. Эта максима говорит о том, что нападение выигрывает матчи, но защита выигрывает чемпионаты. Потому что в последних четырёх играх чемпионата команда потеряла шесть очков, разгубив практически всё преимущество над "Порту".

Несмотря на оборонительный кошмар "красные" очень хорошо начали игру с высоким давлением, которого не было в течение некоторого времени. Эта стратегия доставила украинцам большие трудности, так как они не смогли начать строить свою игру. Но сразу же после гола "Бенфики" своим точным ударом ответил "Шахтёр", воспользовавшись первой в матче ошибкой хозяев. Это был уже пятый гол, который "красные" забили в свои ворота... ещё один аргумент в пользу ужасной оборонительной работы.

"Бенфика" хорошо закончила первую половину и ещё лучше начала вторую. Нужно отметить, что третий гол стал возможен благодаря высокому прессингу игроков "Бенфики", которые вынудили Матвиенко ошибиться с передачей Пятову. Но радость длилась всего две минуты. А после гола Степаненко "красные" рассыпались - в течение последних 20 минут команда Луиша Каштру нашла слабые места в обороне "Бенфики".

Эта ночь вновь была тяжёлой для "Бенфики", которая из последних шести матчей выиграла только один. Бруно Лаже получил ещё один знак, что нужно исправить многие проблемы своей команды. Возможности для ошибки в чемпионате уже исчерпаны".

Обложки сегодняшних номеров A Bola и Record. Думается, и без перевода понятны настроения в местной прессе.

Очень оригинальный подход к отчёту нашли в Publico.pt, где тотальный провал португальского футбола на текущей еврокубковой неделе сравнили с вирусом.

"В Европе сейчас большую опасность носит коронавирус, заражения которым приводило к смертям. В четверг португальские клубы, которые выступали в Лиге Европы, также пострадали из-за вируса, прежде неизвестного, но последствия которого привели к вылету всех команд из турниров. "Бенфика" оказалась последней "инфицированной".

"Орлы", впрочем, подходили к этому поединку уже с симптомами заболевания в последних играх. Единственная победа в пяти последних матчах была признаком, что в команде не всё хорошо. Бруно Лаже даже диагностировал болезнь, поразившую его команду, которая оказалась слишком хрупкой, чтобы защищаться.

"Бенфика" в некоторых отрезках матча даже была одной ногой в 1/8 финала, но команда была не сбалансирована. "Шахтёр" показал: несмотря на поставленный диагноз лекарства нигде не найти.

"Орлы" хоть и проваливались, но нашли возможность собраться. В течение долгого времени во втором тайме "Бенфике" не удавалось "разбить" оборону "Шахтёра", который защищался низким блоком и даже контратаковал.

"Шахтёр" - далеко не суперкоманда и у неё даже нет надёжной защиты. Но средняя линия полна быстрых и техничных игроков, способных превратить практически все возможности в быстрое наступление.

Ближе к финальному свистку у "Бенфики" начали проявляться признаки усталости, что контрастировало с физической свежестью "Шахтёра", который только недавно вернулся к турнирной борьбе после зимней паузы в чемпионате Украины (там, впрочем, дончане себя чувствуют свободней, чем "Бенфика" в португальской лиге). В конце поединка "Шахтёр" вновь показал слабые стороны "Бенфики", приблизив смерт команды в турнире, которая пропускает в семи подряд домашних матчах".

Один из топовых в стране печатных СМИ, Record.pt, посмотрел на вылет команд сквозь призму таблицы коэффициентов УЕФА.

"Еврокубковая ночь, которую Португалии нужно забыть. Вслед за вылетом "Браги" от "Рейнджерса" из Глазго, в четверг настал черёд "Порто", "Спортинга" и "Бенфики". Это положило конец участию команд из нашей страны в европейских турнирах в текущем сезоне.

Португалия завершает этот сезон с пятым показателем в Таблице коэффициентов УЕФА и с уверенностью, что страна останется на шестом месте. Это позволит выставить в сезоне-2021/22 три команды в Лиге чемпионов (две напрямую в группе и одну в квалификации)".