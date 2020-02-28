  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Матвиенко и Степаненко на разных полюсах. Оценки игрокам Шахтера за матч с Бенфикой
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко и Степаненко на разных полюсах. Оценки игрокам Шахтера за матч с Бенфикой

Лига Европы
(4 голосов)

Герой матча - игрок лиссабонцев

Матвиенко и Степаненко на разных полюсах. Оценки игрокам Шахтера за матч с Бенфикой
Новина українською

Британский аналитический портал WhoScored проанализировал вчерашний матч "Бенфика" - "Шахтер" (3:3) и выставил оценки каждому участнику игры.

Наивысшую получил капитан лиссабонцев и автор первого гола - хавбек Пицци, у него - 8.94.

А среди дончан на наибольший балл, по мнению WhoScored, наработал Тарас Степаненко.

Читайте такжеБенфика - Шахтёр 3:3. Видео голов и обзор матча

У опорника, который отметился голом, оценка 7.82. На счету Тараса 2 удара в створ ворот (ни одного - мимо), 89% точных передач, 2 обходы соперников с использованием дриблинга (правда 3 раза обыгрывали и самого Степаненко), 1 из 2 выигранных воздушных дуэлей, 4 выносы, 2 перехвата и 3 нарушения правил.

Не намного низшую оценку получил Алана Патрик (7.71), у Исмаили - 7.42, а у Тайсона - 7.38.

Все остальные игроки получили посредственные 6-ки. Самые низкие оценки в обороне - 5.95 у Пятова, 5.66 - у Додо и 5.40 у Николая Матвиенко.

Матвиенко и Степаненко на разных полюсах. Оценки игрокам Шахтера за матч с Бенфикой - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v.grischuk (Винница)
28.02.2020 в 11:42
Согласен, защита слабая, да и Пятов чудил как мог((
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...