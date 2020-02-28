Матвиенко и Степаненко на разных полюсах. Оценки игрокам Шахтера за матч с Бенфикой

Британский аналитический портал WhoScored проанализировал вчерашний матч "Бенфика" - "Шахтер" (3:3) и выставил оценки каждому участнику игры.

Наивысшую получил капитан лиссабонцев и автор первого гола - хавбек Пицци, у него - 8.94.

А среди дончан на наибольший балл, по мнению WhoScored, наработал Тарас Степаненко.

У опорника, который отметился голом, оценка 7.82. На счету Тараса 2 удара в створ ворот (ни одного - мимо), 89% точных передач, 2 обходы соперников с использованием дриблинга (правда 3 раза обыгрывали и самого Степаненко), 1 из 2 выигранных воздушных дуэлей, 4 выносы, 2 перехвата и 3 нарушения правил.

Не намного низшую оценку получил Алана Патрик (7.71), у Исмаили - 7.42, а у Тайсона - 7.38.

Все остальные игроки получили посредственные 6-ки. Самые низкие оценки в обороне - 5.95 у Пятова, 5.66 - у Додо и 5.40 у Николая Матвиенко.