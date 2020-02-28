"Трудно будет принять поражение". Артета прокомментировал вылет Арсенала из ЛЕ от Олимпиакоса

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы после домашнего поражения от "Олимпиакоса" (1:2, д.в.) в 1/16 финала турнира. Цитирует испанца пресс-служба "канониров".

"Я видел, как сильно парни хотели участвовать в этом турнире. Видел, как они сражались. И команде, и всему клубу сейчас трудно будет принять поражение. Это футбол, иногда он жестокий. Нужно уметь справляться с подобным. Будем двигаться вперед".