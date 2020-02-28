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"Трудно будет принять поражение". Артета прокомментировал вылет Арсенала из ЛЕ от Олимпиакоса

Лига Европы
(1 голосов)

Микель и компания разочаровали поклонников

"Трудно будет принять поражение". Артета прокомментировал вылет Арсенала из ЛЕ от Олимпиакоса
Новина українською

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы после домашнего поражения от "Олимпиакоса" (1:2, д.в.) в 1/16 финала турнира. Цитирует испанца пресс-служба "канониров".

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"Я видел, как сильно парни хотели участвовать в этом турнире. Видел, как они сражались. И команде, и всему клубу сейчас трудно будет принять поражение. Это футбол, иногда он жестокий. Нужно уметь справляться с подобным. Будем двигаться вперед".

"Считаю, что "Арсенал" достаточно опасен в атаке, но мы должны реализовывать моменты, а в Европе они возникают в обеих штрафных, а не только в нашей. Всегда очень важны детали".

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Арсенал (Лондон) Лига Европы Микель Артета
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Комментарии (1)
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
28.02.2020 в 12:41
Не вистачило Матвієнка в центрі захисту
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