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"Трудно будет принять поражение". Артета прокомментировал вылет Арсенала из ЛЕ от Олимпиакоса
Микель и компания разочаровали поклонников
Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы после домашнего поражения от "Олимпиакоса" (1:2, д.в.) в 1/16 финала турнира. Цитирует испанца пресс-служба "канониров".
"Я видел, как сильно парни хотели участвовать в этом турнире. Видел, как они сражались. И команде, и всему клубу сейчас трудно будет принять поражение. Это футбол, иногда он жестокий. Нужно уметь справляться с подобным. Будем двигаться вперед".
"Считаю, что "Арсенал" достаточно опасен в атаке, но мы должны реализовывать моменты, а в Европе они возникают в обеих штрафных, а не только в нашей. Всегда очень важны детали".