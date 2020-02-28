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InStat выделил наиболее полезного игрока Шахтера в матче с Бенфикой

Лига Европы
(2 голосов)

С лучшим от WhoScored не совпало

InStat выделил наиболее полезного игрока Шахтера в матче с Бенфикой
Новина українською

Полузащитник Тайсон стал самым полезным игроком "Шахтера" в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (3:3) по данным InStat.

Рейтинг эффективности хавбека составил 352 балла.

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В тройку также вошли полузащитник Тарас Степаненко (335) и защитник Исмаили (331).

Полезный игрок матча по данным InStat - защитник "Бенфики" Рубен Диаш (365).

InStat выделил наиболее полезного игрока Шахтера в матче с Бенфикой - изображение 1
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) WhoScored InStat
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
28.02.2020 в 12:31
Тайсон с Исмаили и без статистики были лучшими.
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