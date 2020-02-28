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InStat выделил наиболее полезного игрока Шахтера в матче с Бенфикой
С лучшим от WhoScored не совпало
Полузащитник Тайсон стал самым полезным игроком "Шахтера" в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (3:3) по данным InStat.
Рейтинг эффективности хавбека составил 352 балла.
В тройку также вошли полузащитник Тарас Степаненко (335) и защитник Исмаили (331).
Полезный игрок матча по данным InStat - защитник "Бенфики" Рубен Диаш (365).
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Источник:Трибуна
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
28.02.2020 в 12:31
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