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Защитник Бенфики об игре с Шахтером: Великолепный первый тайм!
Вспомнил два эпизода, которые могли все изменить
Центральный защитник "Бенфики" Рубен Диаш после матча с "Шахтером" (3:3) и вылета из Лиги Европы в комментарии A Bola признался, что разочарован.
Мы не довольны игрой в обороне. Но это была игра, в которой до определенного момента нам удавалось ликвидировать угрозу от "Шахтера" у своих ворот.
Сначала был замечательный первый тайм, и мы быстро забили во втором. Но это футбол: соперники забили 2 гола и решили итог 1/16 в свою пользу.
У нас были моменты два момента Сеферовича и один в Винициуса, которые могли все изменить.
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