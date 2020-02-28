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Защитник Бенфики об игре с Шахтером: Великолепный первый тайм!

Лига Европы
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Вспомнил два эпизода, которые могли все изменить

Защитник Бенфики об игре с Шахтером: Великолепный первый тайм!
Новина українською

Центральный защитник "Бенфики" Рубен Диаш после матча с "Шахтером" (3:3) и вылета из Лиги Европы в комментарии A Bola признался, что разочарован.

Мы не довольны игрой в обороне. Но это была игра, в которой до определенного момента нам удавалось ликвидировать угрозу от "Шахтера" у своих ворот.

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Сначала был замечательный первый тайм, и мы быстро забили во втором. Но это футбол: соперники забили 2 гола и решили итог 1/16 в свою пользу.

У нас были моменты два момента Сеферовича и один в Винициуса, которые могли все изменить.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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