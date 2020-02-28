Олег Шелаев: Проблемы Шахтера в обороне настораживают, но не стоит умалять достоинств Бенфики

Бывший игрок "Шахтера", "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Олег Шелаев поделился мнением о матче "горняков" в 1/16 финала Лиги Европы против лиссабонской "Бенфики", который завершился результативной ничьей 3:3.

""Бенфика" на данный момент испытывает кризис, как в игровом, так и в кадровом плане, что влечет за собой негативные последствия на поле. Португальцы в последнее время продали некоторых игроков, и недаром клуб имеет самый позитивный баланс покупок и продаж. Они выбрали такой вектор развития, и не боятся подпускать молодых игроков, продавать их, а затем давать шанс другим.

Встречались равные по силе команды. В первом поединке "Шахтер" был сильнее своего соперника, поэтому заслуженно победил. В Лиссабоне "Бенфика" всегда играет мощнее и лучше, чем на выезде. Это доказал первый тайм, где они владели большим территориальным преимуществом, имели превосходство в контроле мяча, и по игре были сильнее.

Во втором тайме проигрывая в два мяча, "Шахтер" собрался, игроки проявили характер, что не раз мы видели в Лиге чемпионов, и добыли ничью, сродни победе. Видно, что "Шахтер" хорошо готов физически и не уступил в этом компоненте. Ну а мастерство на одном уровне с португальцами, горняки доказали это в первом матче. Поэтому, все это вылилось в благоприятный результат. Правда, настораживает три пропущенных мяча, что говорит о проблеме в обороне. Но нельзя умалять достоинств "Бенфики", класс которой позволяет ей воплощать моменты в забитые голы. "Горняки" не первый клуб, которому португальцы забивают три мяча.

Но атакующая мощь "Шахтера" в лице бразильцев сгладила этот неприятный факт, сотворив столько же голов в ворота соперника. Подопечные Каштру славятся своими быстрыми переходами из обороны в атаку, а после завершения умело откатываются назад за линию мяча, что мы и увидели в этом матче. Атакующая группа полузащиты грамотно и дисциплинировано возвращалась в оборону, выстраивая две линии, играя компактно между линиями, при этом не садились низко, не давая португальцам разогнаться и принимать мяч в зоне защиты. Играли компактно. Правда, только после перерыва. А в первой половине "Шахтер" не делал этого, не применял прессинг, не играл так агрессивно, поэтому выглядели слабее португальцев. Кардинально поменяв игру, донеччане получили приемлемый результат.

Выделил бы Тайсона и Исмаили - это два локомотива, тянущие впереди всю команду. Додо хорошо подключался к атакам, создавая давления у ворот соперника. Именно после его рейда и прострела был забит первый мяч, который видимо, придал уверенности "Шахтеру". Как всегда, Степаненко делал большой объем полезной работы, разрушая атакующие волны португальцев. А его гол оказался переломным, деморализовал хозяев. А вот кто разочаровал, так это Марлос. У него бывают такие матчи, когда игра слишком интенсивна, и он может выпасть, когда нужно работать в высоком темпе.

"Шахтер" по результатам двух матчей был сильнее "Бенфики", поэтому заслуженно проходят дальше. Нельзя сказать, что "горнякам" повезло. Из четырех таймов, сыгранных дома и на выезде, провалили только первый в Лиссабоне, но нашли характер переломить все в свою пользу. Если говорить о "Бенфике", то это хорошая команда европейского уровня. Но "Шахтер" изучил досконально непростого соперника, хорошо подготовился к противостоянию, поэтому они идут дальше".