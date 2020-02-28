Если упадешь - не плачь, а встань!  Акценты зрителя на игре Бенфики с Шахтером

Откровенно говоря, матч произвел двойственное впечатление. Голы в нем забивались с такой легкостью, что это невольно девальвировало их ценность в глазах зрителя. Всегда любил атакующий футбол, но вчера увидел на поле какое-то стихийное бедствие. "Шахтер" словно бы сам создавал себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать.

И это особенно озадачило после первой успешной игры. "Бенфика" на глазах то вырастала до размеров всесильного исполина, то съеживалась и скукоживалась донельзя. Так и не понял до конца, что это было. Кроме одного: наверное, все-таки нам повезло с соперником на этой стадии. Его нестабильность и неслаженность наложились на характер команды Каштру.

Уж в чем не откажешь нынешнему "Шахтеру", так это в умении держать удар. Из любого нокдауна выворачивается, как ванька-встанька. Так было дважды с "Бенфикой" в Харькове, когда команда реагировала на подножки ВАРа. И так дважды повторилось в Лиссабоне, когда соперник достигал комфортного для себя счета, и начинало пахнуть жареным.

Три минуты понадобилось для ответного гола после 0:1, и две минуты – после 1:3. А учитывая то, с какой пугающей непринужденностью эти мячи "Шахтером" пропускались, ценность забитых возрастает в разы. "Бенфика" же дрогнула, подсела психологически, и уже в середине второго тайма получила судьбоносный гол Патрика, после чего постепенно "сдулась".

Все, что у нее было после 2:3 – это промах Сеферовича, замыкавшего подачу со штрафного (через три минуты забьет Патрик). Все, что получилось при 3:3 – удар Винисиуса головой, с котором легко справился Пятов.

При всех эпизодах бардака в обороне, мы можем говорить о закономерности исхода. "Шахтер" буквально вырвал у "Бенфики" эту путевку в 1/8 финала. Ничейный счет поединка абсолютно логичен с оглядкой на соотношение моментов и развитие событий. Думаю, точнее ход матча отразили бы цифры 2:2, но таким уж щедрым он получился.

Не забудем о явном преимуществе "Шахтера" в Харькове и констатируем справедливую развязку. Кстати, в Лиссабоне, по большому счету, все могло определиться еще на 20-й минуте. Окажись Исмаили поудачливее и попади мяч немного левее стойки ворот – и "Шахтер" уже ведет в счете, а "Бенфике", на секундочку, теперь нужно забивать трижды. Не пропуская при этом. А, сюжетец?

Но вместо этого мы получили двоечку, которую пришлось отыгрывать. И хорошо таки то, что хорошо кончается. Отдельное спасибо ВАРу – за то, что в этот раз не испортил обедню своим мутным варевом. Ну а в Кюйперсе я никогда не сомневался: правильный дядька. Один из лучших арбитров и даже непонятно, почему он судил здесь, а не в Лиге чемпионов.

Самой яркой личностью матча назвал бы капитана "Бенфики" Пицци. От него исходила постоянная угроза воротам "Шахтера", особенно до перерыва, когда он забил и ассистировал Диашу.

В "Шахтере" вновь непросто было кого-либо выделить, но я постарался. В первую очередь, запомнился Исмаили, причем везде. Он и первым бросился под опасный удар уже в дебюте игры, про штангу сказано выше, да и гол "успокоивший" "Бенфику" инициировал именно он. Ну а еще выделю, пожалуй, все-таки Тайсона, как зачинателя острых атак "Шахтера".

Мне не все равно, с кем теперь нам играть в Лиге Европы. Но и высказывать пожелания не буду: главное – каким там будет "Шахтер". А еще важнее, что он там будет. Очередной респект Каштру и, надеюсь, тема его сравнений с Фонсекой здесь на этом закрыта.

А вот воля команды к победе заслуживает особого внимания. Ведь это происходит в сезоне даже не во второй раз. То есть, мы говорим о системе. Навскидку трудно припомнить подобное при Луческу, а с Фонсекой почему-то на память приходят скорее противоположные примеры. Или я не прав, и память подводит?

В любом случае, сегодня, помимо прочих плюсов Каштру, мы имеем волевой "Шахтер". Команду, которая заставляет за себя болеть. У меня пример прямо перед глазами – жена, которая тяготеет к "Динамо". Нужно было видеть ее реакцию на вчерашний гол Патрика…