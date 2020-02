Тренер Вольфсбурга: Шахтер - опытная команда, нам будет непросто

Главный тренер “Вольфсбурга” Оливер Гласнер прокомментировал жеребьевку 1/8 Лиги Европы.

“Шахтер” – команда уровня Лиги чемпионов, которая имеет большой международный опыт. Нам будет непросто", – сказал тренер “Вольфсбурга” на пресс-конференции перед матчем Бундеслиги с “Унионом”.

#Glasner on the @EuropaLeague draw: "@FCShakhtar are a Champions League team with a lot of international experience. It's a tough assignment."