Степаненко: Давно не забивал со стандарта. Получилось, что наигрывали на тренировке

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (3:3) рассказал, как украинской команде удалось быстро реагировать на пропущенные голы по ходу игры.

"Немного стушевались, неправильно играли, отдали в первом тайме преимущество. Проигрывали много борьбы, много неточных передач было. Первый тайм просто провалили. Серьезный разговор был в раздевалке. Встряхнул нас Мистер. Начало второго тайма немного скомканным получилось, а потом выровняли, сравняли.

Гол в ворота "Бенфики"? Знал, что нужно забить один мяч, чтобы перевернуть игру. Очень рад, что так случилось, давно не забивал со стандарта. Получилось, что наигрывали на тренировке, забил мяч важный для команды.

"Бенфика" больше действовала от обороны, старались встречать в районе центрального круга. В этой встрече в первом тайме очень сильно прессинговали, мы не могли из-под прессинга выйти. Но я и думал, что они так будут играть", - сказал Степаненко.