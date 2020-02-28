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Защитник Бенфики Гримальдо: Тяжело принять такой результат, забив трижды
Игрок Бенфики разочарован вылетом из ЛЕ
Защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо прокомментировал вылет команды из 1/16 финала Лиги Европы после противостояния с "Шахтером" (1:2, 3:3).
"В ответном матче мы показали хорошую игру. Это тяжело, но мы должны думать о чемпионате и финале Кубка. Думаю, мы хорошо начали матч, контролировали игру. Сложно принять ничью, забив трижды.
Игра в защите - командная работа. Мы должны атаковать и обороняться вместе. Мы меньше всех пропускаем в чемпионате, нужно продолжать в том же духе", - цитирует Гримальдо Maisfutebol.
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Комментарии (2)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
28.02.2020 в 18:02
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sawyer3273 (Тель-Авив)
28.02.2020 в 18:26
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