  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Защитник Бенфики Гримальдо: Тяжело принять такой результат, забив трижды
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Бенфики Гримальдо: Тяжело принять такой результат, забив трижды

Лига Европы
(1 голосов)

Игрок Бенфики разочарован вылетом из ЛЕ

Защитник Бенфики Гримальдо: Тяжело принять такой результат, забив трижды
Новина українською

Защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо прокомментировал вылет команды из 1/16 финала Лиги Европы после противостояния с "Шахтером" (1:2, 3:3).

"В ответном матче мы показали хорошую игру. Это тяжело, но мы должны думать о чемпионате и финале Кубка. Думаю, мы хорошо начали матч, контролировали игру. Сложно принять ничью, забив трижды.

Игра в защите - командная работа. Мы должны атаковать и обороняться вместе. Мы меньше всех пропускаем в чемпионате, нужно продолжать в том же духе", - цитирует Гримальдо Maisfutebol.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Алекс Гримальдо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
sawyer3273 (Тель-Авив)
28.02.2020 в 18:02
Форвард?
Ответить
0
0
avatar
sawyer3273 (Тель-Авив)
28.02.2020 в 18:26
Ну и зачем поменяли заголовок, так бы больше просмотров было
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...