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На матче Бенфика - Шахтер скауты Милана просматривали трех игроков горняков
Тайсон, Додо и Алан Патрик
На матче 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" - "Шахтер" (3:3) присутствовали скауты "Милана".
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб просматривал Тайсона, которого "Милан" хотел подписать еще прошлым летом, а также Додо и Алана Патрика.
Также селекционеры "россонери" просматривали и игроков хозяев – Шикинью и Рафу Силву.
Отметим, что Алан Патрик забил третий мяч в ворота "орлов", а Тайсон отметился голевым пасом.
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