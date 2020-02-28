На матче Бенфика - Шахтер скауты Милана просматривали трех игроков горняков

На матче 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" - "Шахтер" (3:3) присутствовали скауты "Милана".

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб просматривал Тайсона, которого "Милан" хотел подписать еще прошлым летом, а также Додо и Алана Патрика.

Также селекционеры "россонери" просматривали и игроков хозяев – Шикинью и Рафу Силву.

Отметим, что Алан Патрик забил третий мяч в ворота "орлов", а Тайсон отметился голевым пасом.