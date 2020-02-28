Выездной матч Шахтера с Вольфсбургом начнется в 22:00, домашний - в 19:55

УЕФА утвердил даты и время начала матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Свой первый матч с "Вольфсбургом" "Шахтер" сыграет на выезде в четверг 12 марта. Начнется матч в 22:00.

Ответный поединок состоится через неделю (19 марта) в Харькове. Этот поединок начнется в 19:55.

Напомним, что ранее соперники между собой ф официальных матчах не играли. Это будет первое очное противостояние команд.