Лига Европы
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Выездной матч Шахтера с Вольфсбургом начнется в 22:00, домашний - в 19:55
УЕФА утвердил даты и время начала матчей 1/8 финала
УЕФА утвердил даты и время начала матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Свой первый матч с "Вольфсбургом" "Шахтер" сыграет на выезде в четверг 12 марта. Начнется матч в 22:00.
Ответный поединок состоится через неделю (19 марта) в Харькове. Этот поединок начнется в 19:55.
Напомним, что ранее соперники между собой ф официальных матчах не играли. Это будет первое очное противостояние команд.
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