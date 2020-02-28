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Фонсека: Севилья - одна из сильнейших команд в Лиге Европы

Лига Европы
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Португалец в предвкушении игры

Фонсека: Севилья - одна из сильнейших команд в Лиге Европы
UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека дал свой комментарий накануне поединка против "Севильи" в Лиге Европы.

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"Севилья" - одна из сильнейших команд Лиги Европы. Я хорошо знаком как с их составом, так и с тренером. Они идут четвертыми в Ла Лиге, а значит они очень сильны.

Кто фаворит? Сложно сказать. Важно провести первый матч дома, тогда у тебя преимущество. В первом матче мы играем в Испании, а значит небольшое преимущество на стороне "Севильи". Если мы добьемся на выезде хорошего результата, то все изменится", - приводит слова португальца Roma TV.

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Отметим, что "волки" точно будут бороться за победу в Лиге Европы, так как это выведет их напрямую в Лигу Чемпионов. В Серии А они сейчас идут на пятом месте.

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В статье: Севилья Рома (Рим) Паулу Фонсека
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