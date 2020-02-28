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Тренер Вольфсбурга Гласнер: Шахтер является абсолютным номером один в Украине
Наставник немецкой команды раздает авансы сопернику
Главный тренер “Вольфсбурга” Оливер Гласнер прокомментировал жеребьевку 1/8 Лиги Европы, по результатам которой немецкая команда сыграет с "Шахтером".
"Донецкий "Шахтер" - известное имя в европейском футболе. Они являются постоянным участником Лиги чемпионов и, следовательно, очень хорошим соперником, а в его составе много качественных латиноамериканских игроков.
Команда является абсолютным номером один в Украине, это команда другого качества, чем "Александрия", против которой мы играли на групповом этапе.
Поэтому, чтобы пройти дальше, нам потребуется показать свою лучшую командную игру", - сказал Гласнер в комментарии официальному сайту немецкого клуба.
Напомним, в групповой стадии Лиги Европы “Вольфсбург” дважды обыграл “Александрию” (3:1, 1:0). Команда Оливера Гласнера занимает седьмое место в чемпионате Германии, набрав 34 очка в 23 матчах.