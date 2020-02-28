ЛЕ. Зальцбургу не удалось совершить камбэк - Айнтрахт вышел в 1/8

Редко можно увидеть еврокубковый матч в пятницу. Непогода помешала проведению встречи между “Зальцбургом” и “Айнтрахтом” вчера, поэтому она была перенесена на день вперед. Ранее уже состоялась жеребьевка 1/8 – стало известно, что победитель пары “Зальцбург” – “Айнтрахт” сыграет с швейцарским “Базелем”.

В первом матче “Зальцбург” проигрывал 0:4, но сумел отыграть один мяч, и сохранить интригу в противостоянии. “Айнтрахт” в этом сезоне очень нестабильная команда, и легко было себе представить, что после домашних 4:1, она проиграет на выезде 0:3 или больше.

И это действительно могло произойти. “Зальцбург” забил первый гол на десятой минуте (Ульмер мощно пробил в девятку) и затем крепко прижал “Айнтрахт” к его воротам. Гостей выручил Кевин Трапп, сделавший пару хороших сэйвов.

Натиск “Зальцбурга” продолжался 10-15 минут, затем команда Джесси Марша взяла небольшую паузу и как раз в этот момент пропустила. Гол забил Андре Силва, замкнув навес Костича.

Дальше была игра без середины поля. “Зальцбургу” нужно было забивать не меньше трех мячей, “Айнтрахт” получил пространство для контратак. Команды обменялись двумя голами. Сначала Онгене дал надежду “Зальцбургу”, подключившись к стандарту, но “Айнтрахт” снова отыгрался – сумасшедший удар получился у Андре Силвы.

2:2 – еврокубковое приключение “Айнтрахта” продолжается.

Лига Европы, 1/16 финала. Ответный матч. Зальцбург, “Ред Булл Арена”

“Зальцбург” – “Айнтрахт” Франкфурт 2:2 (первый матч 1:4)

Голы: Ульмер 10, Онгене 71 – Силва 30, Силва 83

“Зальцбург”: Станкович – Вальчи, Рамальо, Онгене, Ульмер – Мвепу (Бериша 76), Камара, Собослаи (Бернеде 86) – Койта (Окафор 66) – Хван, Дака

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Абрахам, Туре – Ильзанкер – Костич (Чендлер 88), Роде, Соу, Камада (да Кошта 73) – Силва (Пасиенсия 88)

Предупреждения: Койта 4, Хван 15, Окафор 90+1 – Камада 26, Абрахам 59, Ильзанкер 89