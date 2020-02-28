Спортдиректор Вольфсбурга: Шахтер - это вызов, с которым мы хотим справиться

Спортивный директор “Вольфсбурга” Марсель Шефер прокомментировал жеребьевку 1/8 Лиги Европы, по результатам которой немецкая команда сыграет с "Шахтером".

"Мы рады жеребьевке, потому что играть на международном уровне - это всегда нечто особенное. "Шахтер" - это вызов, с которым мы хотим справиться. У нас есть амбиции пройти этот раунд.

У нас уже был положительный опыт в двух играх против "Александрии". Донецк будет другим противником, поскольку они выступают в еврокубках на протяжении многих лет", - сказал Шефер в комментарии официальному сайту немецкого клуба.

Напомним, что первый матч соперников состоится в Германии 12 марта, а ответный – через неделю в Харькове.