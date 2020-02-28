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Пятов: Вольфсбург - добротная немецкая команда, с которой можно играть

Лига Европы
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Капитан горняков - о жеребьевке ЛЕ

Пятов: Вольфсбург - добротная немецкая команда, с которой можно играть
Новина українською

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал жеребьевку 1/8 Лиги Европы, по результатам которой "горняки" сыграют с "Вольфсбургом".

"Думаю, будет интересно. Мы с "Вольфсбургом" никогда не встречались, а я всегда рад, когда нам попадаются соперники, с которыми еще не играли.

Это хороший клуб. "Александрия" была в группе Лиги Европы с ними, мы смотрели эти матчи. Добротная немецкая команда, с которой можно играть. Шансы все так же 50 на 50", - сказал Пятов.

Напомним, что первый матч соперников состоится в Германии 12 марта, а ответный – через неделю в Харькове.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
ФК Шахтер

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