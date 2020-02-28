Лига Европы
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Экс-игрок Шахтера и лидер Байера - объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
Кто больше заслужил на награду?
Завершился последний перенесенный матч Лиги Европы, а значит самое время подводить итоги дня. Объявлены претенденты на звание футболиста недели.
В список попал футболист "МЮ" Фред (дубль в ворота "Брюгге"), полузащитник "Байера" Кай Хавертц (гол и две голевые), форвард "Эспаньола" Хонатан Кальери (хет-трик) и Эдин Вишча (дубль в ворота "Спортинга").
Your #POTW is __________— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020
Fred
Jonathan Calleri
Edin Višća
Kai Havertz #UEL | @HankookTireUSA
Отметим, что ранее прошла жеребьевка стадии 1/8 финала.
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