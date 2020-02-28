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Экс-игрок Шахтера и лидер Байера - объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

Лига Европы
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Кто больше заслужил на награду?

Экс-игрок Шахтера и лидер Байера - объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
UA-Футбол
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Завершился последний перенесенный матч Лиги Европы, а значит самое время подводить итоги дня. Объявлены претенденты на звание футболиста недели.

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В список попал футболист "МЮ" Фред (дубль в ворота "Брюгге"), полузащитник "Байера" Кай Хавертц (гол и две голевые), форвард "Эспаньола" Хонатан Кальери (хет-трик) и Эдин Вишча (дубль в ворота "Спортинга").

Отметим, что ранее прошла жеребьевка стадии 1/8 финала.

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В статье: Фред Хонатан Кальери Эдин Вишча Кай Хавертц
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