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Додо: Хорошо, что решающий матч с Вольфсбургом пройдёт в Харькове

Лига Европы
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"Горнякам" в 1/8 будет противостоять немецкий клуб

Додо: Хорошо, что решающий матч с Вольфсбургом пройдёт в Харькове
Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЕ.

"Верю, с "Вольфсбургом" будет отличная игра. Для нас хорошо, что все решится во втором матче, который мы проведем в Харькове, с нашими болельщиками.

Нас ждет противостояние с отличной немецкой командой, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", – сказал Додо официальному сайту "горняков".

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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