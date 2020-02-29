Додо: Хорошо, что решающий матч с Вольфсбургом пройдёт в Харькове

Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЕ.

"Верю, с "Вольфсбургом" будет отличная игра. Для нас хорошо, что все решится во втором матче, который мы проведем в Харькове, с нашими болельщиками.

Нас ждет противостояние с отличной немецкой командой, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", – сказал Додо официальному сайту "горняков".