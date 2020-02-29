Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Додо: Хорошо, что решающий матч с Вольфсбургом пройдёт в Харькове
"Горнякам" в 1/8 будет противостоять немецкий клуб
Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЕ.
"Верю, с "Вольфсбургом" будет отличная игра. Для нас хорошо, что все решится во втором матче, который мы проведем в Харькове, с нашими болельщиками.
Нас ждет противостояние с отличной немецкой командой, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", – сказал Додо официальному сайту "горняков".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...