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Коноплянка: Будет сложно пройти оборону Вольфсбурга

Лига Европы
(1 голосов)

Вингер прокомментировал жеребьевку Лиги Европы

Коноплянка: Будет сложно пройти оборону Вольфсбурга
Новина українською

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мнением о предстоящем противостоянии с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Все мы знаем, что дисциплина у немецких команд на первом месте. Это их самый важный козырь. Они всегда придерживаются своей тактики и до последней минуты, будут играть так, как скажет тренер. Будет тяжело пройти их оборону.

Но самое правильное – в другом. Да, уделить внимание сильным качествам Вольфсбурга необходимо, без этого никуда. Но прежде всего нужно просто смотреть на свою игру и с каждым матчем ее улучшать. Если мы это делаем, то все стратегии соперника ломаются. И это наш самый большой козырь", – цитирует Коноплянку официальный сайт клуба.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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tolibgan (Запорожье)
29.02.2020 в 15:25
Главное что бы Женю не выпускали на поле! И тогда защиту немцев пойдёте)))
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+3
0
kuandrew (Львов)
29.02.2020 в 15:15
Для тебе сложно і оборону Карпат пройти...ти ж бревно
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+3
-1
alex.belogubko (одесса)
29.02.2020 в 14:57
тебе это не грозит твоё место на скамейке --смотри учись как играют другие --играй иногда в УПЛ там твоё место на замене
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+4
-1

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