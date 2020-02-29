Коноплянка: Будет сложно пройти оборону Вольфсбурга

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мнением о предстоящем противостоянии с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Все мы знаем, что дисциплина у немецких команд на первом месте. Это их самый важный козырь. Они всегда придерживаются своей тактики и до последней минуты, будут играть так, как скажет тренер. Будет тяжело пройти их оборону.

Но самое правильное – в другом. Да, уделить внимание сильным качествам Вольфсбурга необходимо, без этого никуда. Но прежде всего нужно просто смотреть на свою игру и с каждым матчем ее улучшать. Если мы это делаем, то все стратегии соперника ломаются. И это наш самый большой козырь", – цитирует Коноплянку официальный сайт клуба.