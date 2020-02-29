Билеты на Шахтер - Вольфсбург поступят в свободную продажу 2-го марта

19 марта на ОСК "Металлист" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы - "Шахтер" примет "Вольфсбург".

Донецкий клуб начал кампанию по продаже билетов на этот поединок. Реализация пройдет в два этапа.

1-й этап (29 февраля с 12:00 – 1 марта). Приоритетная продажа для владельцев абонементов сезона-2019/20.

2-й этап (со 2 марта). Билеты поступят в свободную продажу.

Приобресты билеты можно:

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).



Стоимость билетов: