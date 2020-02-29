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Билеты на Шахтер - Вольфсбург поступят в свободную продажу 2-го марта

Лига Европы
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Стоимость билетов начинается от 50 гривен

Билеты на Шахтер - Вольфсбург поступят в свободную продажу 2-го марта
Новина українською

19 марта на ОСК "Металлист" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы - "Шахтер" примет "Вольфсбург".

Донецкий клуб начал кампанию по продаже билетов на этот поединок. Реализация пройдет в два этапа.

  • 1-й этап (29 февраля с 12:00 – 1 марта). Приоритетная продажа для владельцев абонементов сезона-2019/20.
  • 2-й этап (со 2 марта). Билеты поступят в свободную продажу.

Приобресты билеты можно:

- онлайн на shakhtar.com;
- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);
- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).

Стоимость билетов:

  • Standard: 50, 70, 100, 150, 200 и 250 гривен;
  • "Семейный сектор" – 100 гривен.
  • SkyUp Club – 500 гривен;
  • Club 1936 – 1 500 гривен;
  • Roof Club – 3 000 гривен;
  • Shakhtar Lounge – 3 500 гривен.
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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com
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