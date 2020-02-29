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Билеты на Шахтер - Вольфсбург поступят в свободную продажу 2-го марта
Стоимость билетов начинается от 50 гривен
19 марта на ОСК "Металлист" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы - "Шахтер" примет "Вольфсбург".
Донецкий клуб начал кампанию по продаже билетов на этот поединок. Реализация пройдет в два этапа.
- 1-й этап (29 февраля с 12:00 – 1 марта). Приоритетная продажа для владельцев абонементов сезона-2019/20.
- 2-й этап (со 2 марта). Билеты поступят в свободную продажу.
Приобресты билеты можно:
- онлайн на shakhtar.com;
- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);
- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).
Стоимость билетов:
- Standard: 50, 70, 100, 150, 200 и 250 гривен;
- "Семейный сектор" – 100 гривен.
- SkyUp Club – 500 гривен;
- Club 1936 – 1 500 гривен;
- Roof Club – 3 000 гривен;
- Shakhtar Lounge – 3 500 гривен.