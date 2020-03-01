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Исполнительный директор Вольфсбурга: Шахтер - очень сильная команда, у которой большой опыт
Йорг Шмадтке высказался насчет "горняков"
Директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке поделился мыслями насчет матчей с донецким "Шахтером" в рамках 1/8 Лиги Чемпионов.
"Шахтер" – очень сильная команда, у которой большой международный опыт.
Также жребий создал нам небольшую проблему из-за перелетов", – рассказал Йорг Шмадтке.
Напомним, встречи "Шахтера" и "Вольфсбурга" пройдут 12-го и 19-го марта.
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Источник:vfl-wolfsburg.de
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