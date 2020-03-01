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Исполнительный директор Вольфсбурга: Шахтер - очень сильная команда, у которой большой опыт

Лига Европы
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Йорг Шмадтке высказался насчет "горняков"

Исполнительный директор Вольфсбурга: Шахтер - очень сильная команда, у которой большой опыт
Новина українською

Директор "Вольфсбурга" Йорг Шмадтке поделился мыслями насчет матчей с донецким "Шахтером" в рамках 1/8 Лиги Чемпионов.

"Шахтер" – очень сильная команда, у которой большой международный опыт.

Также жребий создал нам небольшую проблему из-за перелетов", – рассказал Йорг Шмадтке.

Напомним, встречи "Шахтера" и "Вольфсбурга" пройдут 12-го и 19-го марта.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
vfl-wolfsburg.de
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