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Финал Лиги Европы УЕФА-2022 состоится в Будапеште

Лига Европы
(1 голосов)

Это первый финал для этого города

Финал Лиги Европы УЕФА-2022 состоится в Будапеште
Новина українською

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил место проведение финалов клубных турниров.

Так финальный матч Лиги Европы 2022 года состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", который открылся в ноябре 2019 года.

Стоит отметить, что заключительный поединок Лиги Европы 2022 года станет первым финалом мужского еврокубка в истории Будапешта.

Суперкубок УЕФА-2022: Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия.

Суперкубок УЕФА-2023: Казань Арена, Россия.

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В статье: УЕФА Лига Европы
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