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Финал Лиги Европы УЕФА-2022 состоится в Будапеште
Это первый финал для этого города
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил место проведение финалов клубных турниров.
Так финальный матч Лиги Европы 2022 года состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", который открылся в ноябре 2019 года.
Стоит отметить, что заключительный поединок Лиги Европы 2022 года станет первым финалом мужского еврокубка в истории Будапешта.
Суперкубок УЕФА-2022: Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия.
Суперкубок УЕФА-2023: Казань Арена, Россия.
???? OFFICIAL: The 2022 UEFA @EuropaLeague final will be played at the new Puskás Aréna in Budapest, Hungary. ????????— UEFA (@UEFA) March 2, 2020
#UEL #UEFAExCo pic.twitter.com/ldKpRKBICO