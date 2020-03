Финал Лиги Европы УЕФА-2022 состоится в Будапеште

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил место проведение финалов клубных турниров.

Так финальный матч Лиги Европы 2022 года состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", который открылся в ноябре 2019 года.

Стоит отметить, что заключительный поединок Лиги Европы 2022 года станет первым финалом мужского еврокубка в истории Будапешта.

Суперкубок УЕФА-2022: Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия.

Суперкубок УЕФА-2023: Казань Арена, Россия.

