  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Леоненко о матче Бенфика - Шахтер: Тренерам нужно чаще кричать на игроков
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко о матче Бенфика - Шахтер: Тренерам нужно чаще кричать на игроков

Лига Европы
(1 голосов)

Виктор Леоненко разобрал матч Бенфики и Шахтера

Леоненко о матче Бенфика - Шахтер: Тренерам нужно чаще кричать на игроков
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне наиболее эпатажный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал выход "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы в матчах с "Бенфикой" (2:1, 3:3).

"Тренерам нужно чаще кричать на игроков. Как можно спать в таких матчах, в Лиге Европы? "Шахтер" с первых минут сел, потому что решили играть на контратаках. Самое главное – не то, что сел, а то, что "Бенфика" не успевала праздновать голы, как "Шахтер" сразу же отыгрывался. Тут появилась и смелость.

Во втором тайме "Шахтер" начал контролировать мяч. Главное, что сразу же ребята забивали ответные голы. "Бенфика" побежала и рисковала, вот в чем дело. Другой вопрос, что "Бенфика", по сути, это "Заря" времен Вернидуба: много фланговых атак, но до адресата мяч не доходит. Если бы игроки "Шахтера" в обороне не привозили мячей, все могло быть спокойнее", - сказал Леоненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...