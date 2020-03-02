Леоненко о матче Бенфика - Шахтер: Тренерам нужно чаще кричать на игроков

Экс-игрок "Динамо", а ныне наиболее эпатажный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал выход "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы в матчах с "Бенфикой" (2:1, 3:3).

"Тренерам нужно чаще кричать на игроков. Как можно спать в таких матчах, в Лиге Европы? "Шахтер" с первых минут сел, потому что решили играть на контратаках. Самое главное – не то, что сел, а то, что "Бенфика" не успевала праздновать голы, как "Шахтер" сразу же отыгрывался. Тут появилась и смелость.

Во втором тайме "Шахтер" начал контролировать мяч. Главное, что сразу же ребята забивали ответные голы. "Бенфика" побежала и рисковала, вот в чем дело. Другой вопрос, что "Бенфика", по сути, это "Заря" времен Вернидуба: много фланговых атак, но до адресата мяч не доходит. Если бы игроки "Шахтера" в обороне не привозили мячей, все могло быть спокойнее", - сказал Леоненко.