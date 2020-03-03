Грачев: Шахтер как минимум должен играть в полуфинале Лиги Европы, а то и в финале

Экс-игрок "Шахтера" Виктор Грачев высказался относительно жеребьевки 1/8 Лиги Европы, по итогам которой "горнякам" в соперники достался немецкий "Вольфсбург".

- Перед противостоянием с "Бенфикой" вы говорили, что в феврале – самые тяжелые матчи для "Шахтера", и если "горняки" пройдут эту стадию, то смогут дойти и до полуфинала Лиги Европы. После жеребьевки ваш прогноз остается прежним?

- Да, несмотря на то, что команды из Германии – самые неудобные соперники для "Шахтера". Другой вопрос "Вольфсбург". Эта команда не входит в ТОП-3 или ТОП-5 немецкого чемпионата. Но все равно, они играют в силовой футбол, а "горнякам" всегда сложно противостоять таким клубам. "Шахтеру" проще играть с командами из Англии, Испании или Португалии. А вот когда попадаются клубы из Германии или Италии, тогда приходится очень непросто. Но, как я говорил ранее, "Шахтер" должен играть в полуфинале Лиги Европы, как минимум, а то и в финале.

- У "Вольфсбурга" четвертая оборона в Бундеслиге. Насколько тяжело будет "горнякам" справится с такой командой?

- Тут вопрос такой: как лидеры подойдут к поединку. Я думаю, что сегодня, по настрою, "Шахтер" имеет преимущество, потому что "горняки" прошли "Бенфику". Теперь их будет сложно остановить. Поражение от "Ворсклы" в этом контексте ничего не значит. "Вольфсбург" не много забивает, но настораживает, что они и не много пропускают. Команда находится на седьмом месте в чемпионате и имеет положительную разницу голов. А это не просто сделать в Германии.

- Многие в Германии оценивают будущий поединок через призму встреч с "Александрией". Не будет ли это самообманом для немцев и как следствие недооценка "Шахтера"?

- Думаю, они просто испугались, что им попался "Шахтер". Они наверно надеялись, что попадутся турки, австрийцы или датчане. А так, команда, пришедшая из Лиги чемпионов, обыгравшая чемпиона Португалии. Это хорошо, что они могут нас недооценивать.

- У "Шахтера" в разы больше опыта выступления в еврокубках. Это поможет "горнякам" в противостоянии?

- Конечно, опыт важен, но сегодня он не имеет решающего значения. Важно, как готова команда: функционально и психологически. "Вольфсбург" прошел "Мальме", который намного слабее "Бенфики". Поэтому у "Шахтера" должно быть больше уверенности в своих силах. Тем более, "Вольфсбург" – это не "Айнтрахт", и даже не "Хоффейнхайм". Чистый середняк Бундеслиги. "Шахтер" их не должен бояться.