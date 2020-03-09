  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Жуниор Мораес рассказал о проблемах Шахтера перед игрой ЛЕ с Вольфсбургом
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жуниор Мораес рассказал о проблемах Шахтера перед игрой ЛЕ с Вольфсбургом

Лига Европы
(1 голосов)

На выезде сыграют 12 марта

Жуниор Мораес рассказал о проблемах Шахтера перед игрой ЛЕ с Вольфсбургом
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал предстоящее противостояние своей команды в 1/8 с немецким "Вольфсбургом" (первый матч сыграют в четверг, начало игры в 22:00).

У нас достаточно тяжелая ситуация, потому что у многих игроков есть повреждения.

Но будем положительно настроены и сконцентрированы, чтобы получить результат на выезде.

Читайте такжеКолос - Шахтер 3:4. Видеообзор матча

Жуниору напомнили, что в прошлом году "Шахтер" выбыл из соревнований после поединка с "Айнтрахтом", также немецкой командой...

Да, немецкие команды очень агрессивны. Они очень хорошие физически... Конечно, это не будет просто.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...