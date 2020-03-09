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Жуниор Мораес рассказал о проблемах Шахтера перед игрой ЛЕ с Вольфсбургом
На выезде сыграют 12 марта
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал предстоящее противостояние своей команды в 1/8 с немецким "Вольфсбургом" (первый матч сыграют в четверг, начало игры в 22:00).
У нас достаточно тяжелая ситуация, потому что у многих игроков есть повреждения.
Но будем положительно настроены и сконцентрированы, чтобы получить результат на выезде.
Жуниору напомнили, что в прошлом году "Шахтер" выбыл из соревнований после поединка с "Айнтрахтом", также немецкой командой...
Да, немецкие команды очень агрессивны. Они очень хорошие физически... Конечно, это не будет просто.