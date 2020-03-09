Кое-что удивило. Коуч Вольфсбурга побывал на матче Шахтера с Колосом

Наставник немецкого "Вольфсбурга" Оливер Гласснер, с которым в этот четверг, 12 марта, на выезде в первом матче 1/8 Лиги Европы встретится "Шахтер" (матч начнется в 22:00), посетил вместе с помощником Томасом Сагедером вчерашний матч "горняков" в Киеве 22 тура УПЛ против "Колоса" (4:3).

Коуч немецкого соперника поделился впечатлением от увиденного.

Свою игру чемпионата мы сыграли день назад. Поэтому появилась возможность увидеть игру "Шахтера" вживую. И что-то подсмотреть.

Кое-что меня удивило. Я возьму эту информацию себе во внимание. Очень информативной была и ничья 3:3 в Лиссабоне против "Бенфики."

У "Шахтера" хорошая защита, квалифицированные исполнители, высокая командная скорость. Что продемонстрировал соперник "горняков" ("Колос", - ред.) - мы тоже почувствовали.

Много опасных исполнителей. Особенно опасен левый фланг с Исмаили и Коноплянкой. Тайсон создает много давления и напряжения. Это очень хорошая команда.

Тете отрабатывает в защите, Додо ловкий и быстрый. Мы должны быть готовы к этому, прежде всего в защите. И искать пространство для наших атак.