  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Кое-что удивило. Коуч Вольфсбурга побывал на матче Шахтера с Колосом
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кое-что удивило. Коуч Вольфсбурга побывал на матче Шахтера с Колосом

Лига Европы
(2 голосов)

Прилетел в Киев на следующий день после матча Бундеслиги

Кое-что удивило. Коуч Вольфсбурга побывал на матче Шахтера с Колосом
Новина українською

Наставник немецкого "Вольфсбурга" Оливер Гласснер, с которым в этот четверг, 12 марта, на выезде в первом матче 1/8 Лиги Европы встретится "Шахтер" (матч начнется в 22:00), посетил вместе с помощником Томасом Сагедером вчерашний матч "горняков" в Киеве 22 тура УПЛ против "Колоса" (4:3).

Читайте такжеКолос - Шахтер 3:4. Видеообзор матча

Коуч немецкого соперника поделился впечатлением от увиденного.

Свою игру чемпионата мы сыграли день назад. Поэтому появилась возможность увидеть игру "Шахтера" вживую. И что-то подсмотреть.

Кое-что меня удивило. Я возьму эту информацию себе во внимание. Очень информативной была и ничья 3:3 в Лиссабоне против "Бенфики."

У "Шахтера" хорошая защита, квалифицированные исполнители, высокая командная скорость. Что продемонстрировал соперник "горняков" ("Колос", - ред.) - мы тоже почувствовали.

Много опасных исполнителей. Особенно опасен левый фланг с Исмаили и Коноплянкой. Тайсон создает много давления и напряжения. Это очень хорошая команда.

Тете отрабатывает в защите, Додо ловкий и быстрый. Мы должны быть готовы к этому, прежде всего в защите. И искать пространство для наших атак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Оливер Гласнер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...