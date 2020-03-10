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Матч Вольфсбург - Шахтер будет сыгран без зрителей

Лига Европы
(4 голосов)

Мера предосторожности из-за распространения коронавируса в Германии

Матч Вольфсбург - Шахтер будет сыгран без зрителей
UA-Футбол
Новина українською

Первый матч 1/8 Лиги Европы между “Вольфсбургом” и “Шахтером” , который состоится в четверг, 12 марта (22:00 по киевскому времени), будет сыгран без зрителей из-за распространения коронавируса в Германии. Об этом сообщает официальный сайт немецкой команды.

Решение было принято после рекомендаций министра здравоохранения Германии и властей Нижней Саксонии, информирует “Вольфсбург”.

“Мы сожалеем об этом решении, но оно было принято в интересах всех сторон”, – заявил операционный директор “Вольфсбурга” Тим Шумахер.

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В ближайший четверг без зрителей также состояться следующие матчи Лиги Европы:

“Интер” – “Хетафе”, “Олимпиакос” – “Вулверхэмптон” , “Севилья – “Рома” и “ЛАСК” – “Манчестер Юнайтед”.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) коронавирус
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Комментарии (8)
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simargl (Чернигов)
10.03.2020 в 18:30
Плохо, конечно ... получается как Маленькая компенсация отсутствия Степаненко...
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0
0
vlotko (Броди)
10.03.2020 в 17:33
В нас на Україні офіційно зареєстровано одного хворого, просто німецьких вболівальників не пустити на матч у Харкові, рідні вболівальники нехай підтримують ШД.
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0
-1
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trust in LFC1892 (Киев)
10.03.2020 в 18:00
А ви справді дуже вірите офіційним даним нашої держави (особливо, в такому делікатному питанні)? Якщо навіть все добре як нам кажуть (хай би так і було), то превентивні заходи ніколи зайвими не бувають. Не буди лихо... Найгірша ситуація зараз в Італії. Не треба розповідати, скільки там наших батраків, що весь цей час їздили туди-сюди?
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+2
0
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simargl (Чернигов)
10.03.2020 в 18:28
Да уж... и не только "батраки". Есть все шансы стать следующими после Италии, як що не оберігати та не запобігати...
0
0
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satellite (Харьков)
10.03.2020 в 17:07
По всей вероятности ответный матч в Харькове ,тоже.....
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0
-2
Long (Одесса)
10.03.2020 в 16:56
Ну и неплохо! Минус один плюс от игры дома
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0
-1
Vova Andrienko
10.03.2020 в 16:19
У нас в Украине хоть с вирусом хоть без, трибуны один йух пустые...
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+1
-3
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simargl (Чернигов)
10.03.2020 в 18:29
У вас ??? Это где??? Лугандон??
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