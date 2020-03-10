Болельщикам Шахтера, которые купили билеты на выездной матч с Вольфсбургом, вернут деньги

Как недавно стало известно, первый матч 1/8 Лиги Европы между “Вольфсбургом” и “Шахтером”, который состоится в четверг, 12 марта, будет сыгран без зрителей из-за распространения коронавируса в Германии.

При этом “Вольфсбургом” уже официально уведомил “Шахтеро” о сложившейся ситуации.

Как сообщает официальный сайт "горняков", болельщикам "Шахтера", которые приобрели билеты на матч в Вольфсбурге, деньги будут возвращены. Вся информация – по телефонам колл-центра 0 800 300 314 (по Украине звонки бесплатны), +38 044 390 90 09 (для связи по всему миру).