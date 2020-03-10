Марлос и Алан Патрик вернулись в общую группу Шахтера

"Шахтер" продолжает готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

Во вторник 10 марта "горняки" провели очередную тренировку, в раках которой "оранжево-черные" детально разбирали игру предстоящего соперника в еврокубке. Затем команда провела часовое занятие на газоне комплекса "Святошин", полностью посвященное тактике.

Вернулись в общую группу команды полузащитники Алан Патрик и Марлос, а Манор Соломон постепенно набирает кондиции и проходит процесс реабилитации. Индивидуально под руководством клубных физиотерапевтов занимался Александр Пихаленок.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится на "Вольфсбург Арене" 12 марта. Начало в 22:00.