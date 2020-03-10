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Марлос и Алан Патрик вернулись в общую группу Шахтера
Манор Соломон на подходе
"Шахтер" продолжает готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".
Во вторник 10 марта "горняки" провели очередную тренировку, в раках которой "оранжево-черные" детально разбирали игру предстоящего соперника в еврокубке. Затем команда провела часовое занятие на газоне комплекса "Святошин", полностью посвященное тактике.
Вернулись в общую группу команды полузащитники Алан Патрик и Марлос, а Манор Соломон постепенно набирает кондиции и проходит процесс реабилитации. Индивидуально под руководством клубных физиотерапевтов занимался Александр Пихаленок.
Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится на "Вольфсбург Арене" 12 марта. Начало в 22:00.