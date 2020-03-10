  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Марлос и Алан Патрик вернулись в общую группу Шахтера
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марлос и Алан Патрик вернулись в общую группу Шахтера

Лига Европы
(1 голосов)

Манор Соломон на подходе

Марлос и Алан Патрик вернулись в общую группу Шахтера
Новина українською

"Шахтер" продолжает готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

Во вторник 10 марта "горняки" провели очередную тренировку, в раках которой "оранжево-черные" детально разбирали игру предстоящего соперника в еврокубке. Затем команда провела часовое занятие на газоне комплекса "Святошин", полностью посвященное тактике.

Вернулись в общую группу команды полузащитники Алан Патрик и Марлос, а Манор Соломон постепенно набирает кондиции и проходит процесс реабилитации. Индивидуально под руководством клубных физиотерапевтов занимался Александр Пихаленок.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится на "Вольфсбург Арене" 12 марта. Начало в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марлос Алан Патрик Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок Вольфсбург Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...