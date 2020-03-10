  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Мораес: Ситуация перед Вольфсбургом тяжелая, у Шахтера много травмированных
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес: Ситуация перед Вольфсбургом тяжелая, у Шахтера много травмированных

Лига Европы
(1 голосов)

Но настрой позитивный

Мораес: Ситуация перед Вольфсбургом тяжелая, у Шахтера много травмированных
Новина українською

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о своих ожиданиях от противостояния с "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы.

"Ситуация перед "Вольфсбургом" тяжелая, так как у нас много травмированных. Но мы настроены позитивно перед выездом к ним. Пока что о сопернике ничего сказать не могу, так как готовились к "Колосу".

Но уже переключились на Лигу Европы", - сказал Мораес.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится на "Вольфсбург Арене" 12 марта. Начало в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Вольфсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...