Мораес: Ситуация перед Вольфсбургом тяжелая, у Шахтера много травмированных

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о своих ожиданиях от противостояния с "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы.

"Ситуация перед "Вольфсбургом" тяжелая, так как у нас много травмированных. Но мы настроены позитивно перед выездом к ним. Пока что о сопернике ничего сказать не могу, так как готовились к "Колосу".

Но уже переключились на Лигу Европы", - сказал Мораес.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится на "Вольфсбург Арене" 12 марта. Начало в 22:00.