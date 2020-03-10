Лига Европы
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Мораес: Ситуация перед Вольфсбургом тяжелая, у Шахтера много травмированных
Но настрой позитивный
Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о своих ожиданиях от противостояния с "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы.
"Ситуация перед "Вольфсбургом" тяжелая, так как у нас много травмированных. Но мы настроены позитивно перед выездом к ним. Пока что о сопернике ничего сказать не могу, так как готовились к "Колосу".
Но уже переключились на Лигу Европы", - сказал Мораес.
Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится на "Вольфсбург Арене" 12 марта. Начало в 22:00.
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Источник:Football Hub
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