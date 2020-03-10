Валерий Бондарь: С Вольфсбургом можно играть, стоит задача пройти дальше

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился своими ожиданиями от противостояния с "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы.

"Смотрел матчи "Вольфсбурга" с "Александрией" в Лиге Европы, и скажу, что с этой немецкой командой можно играть. Стоит задача пройти дальше, а там посмотрим.

Изучим их, ведь за зиму они изменились", - сказал Бондарь.

Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится на "Вольфсбург Арене" 12 марта. Ответный матч пройдет в Харькове через неделю.