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Валерий Бондарь: С Вольфсбургом можно играть, стоит задача пройти дальше
"А там посмотрим"
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился своими ожиданиями от противостояния с "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы.
"Смотрел матчи "Вольфсбурга" с "Александрией" в Лиге Европы, и скажу, что с этой немецкой командой можно играть. Стоит задача пройти дальше, а там посмотрим.
Изучим их, ведь за зиму они изменились", - сказал Бондарь.
Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" состоится на "Вольфсбург Арене" 12 марта. Ответный матч пройдет в Харькове через неделю.
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Источник:Espreso.TV
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