Журналистов также не пустят на матч Вольфсбург – Шахтер. Пресс-конференции отменили

В четверг 12 марта состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер".

Как сообщалось ранее, из-за угрозы распространения коронавируса, матч состоится без зрителей.

Более того, поединок не смогут посетить и журналисты, как местные, так и украинские. Украинские "акулы пера" должны были посетить поединок, однако после недавних событий их посещение матча было отменено.

Также не состоятся и традиционные медиаактивности - пред- и послематчевые пресс-конференции отменены. Допуск на матч получили лишь телевизионщики, которые будут обеспечивать трансляцию.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.