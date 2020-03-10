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Журналистов также не пустят на матч Вольфсбург – Шахтер. Пресс-конференции отменили

Лига Европы
(1 голосов)

Работать будут только телевизионщики

Журналистов также не пустят на матч Вольфсбург – Шахтер. Пресс-конференции отменили
Новина українською

В четверг 12 марта состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер".

Как сообщалось ранее, из-за угрозы распространения коронавируса, матч состоится без зрителей.

Более того, поединок не смогут посетить и журналисты, как местные, так и украинские. Украинские "акулы пера" должны были посетить поединок, однако после недавних событий их посещение матча было отменено.

Также не состоятся и традиционные медиаактивности - пред- и послематчевые пресс-конференции отменены. Допуск на матч получили лишь телевизионщики, которые будут обеспечивать трансляцию.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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