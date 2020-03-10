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Журналистов также не пустят на матч Вольфсбург – Шахтер. Пресс-конференции отменили
Работать будут только телевизионщики
В четверг 12 марта состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер".
Как сообщалось ранее, из-за угрозы распространения коронавируса, матч состоится без зрителей.
Более того, поединок не смогут посетить и журналисты, как местные, так и украинские. Украинские "акулы пера" должны были посетить поединок, однако после недавних событий их посещение матча было отменено.
Также не состоятся и традиционные медиаактивности - пред- и послематчевые пресс-конференции отменены. Допуск на матч получили лишь телевизионщики, которые будут обеспечивать трансляцию.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.