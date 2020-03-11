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УЕФА отказал Вулверхэмптону в переносе матча с Олимпиакосом
Английский клуб просил отменить поединок Лиги Европы
“Вулверхэмптон” просил УЕФА перенести матч 1/8 Лиги Европы, но получил отказ, сообщает официальный сайт английского клуба.
Как и планировалось ранее, матч состоится в Пирее, 12 марта в 22:00 при пустых трибунах.
Далее текст заявления “Вулверхэмптона”:
“Наша позиция состояла в том, что выезд на матч в Грецию в это сложное время – это неоправданный риск для наших игроков, персонала и членов их семей.
Мы также беспокоимся о нашем оппоненте. Игроки и персонал клуба сегодня сделали тесты на коронавирус и теперь от них ждут, что они будут играть в предстоящем матче, зная, что их владелец заразился вирусом.
Кроме того, мы расстроены тем, что матч состоится без болельщиков “Олимпиакоса” и “Вулверхэмптона”, а это именно то, что делает матчи еврокубков особенными.
Мы верим, что есть вещи важнее футбола, и здоровье – одна из них. При всем этом, мы уважаем решение УЕФА, и отправимся в среду на матч.
Мы надеемся, что наш запрос в УЕФА, и то, что мы приняли их решение, послужит катализатором для рассмотрения альтернативных вариантов в будущем, так как это не последний матч, который был задет коронавирусом”.