Игроки, тренеры и сотрудники Олимпиакоса прошли тест на COVID-19 перед матчем ЛЕ с Вулвз

Владелец "Олимпиакоса" Эвангелос Маринакис заболел коронавирусом, после чего руководство "Вулверхэмптона" попросило УЕФА отменить ответный матч 1/8-й в рамках второго по значимости клубного европейского турнира. Тем не менее, англичане получили отказ от организации.

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Чтобы удостовериться в условной безопасности игроков "Вулвз", в греческом клубе решили убедиться в состоянии здоровья всех своих сотрудников и футболистов.

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", после необходимых медицинских тестов сотрудников, тренерского штаба и исполнителей – вирус COVID-19 ни у кого не был выявлен. Поединок между "Олимпиакосом" и "Вулверхэмптоном" состоится завтра без зрителей, 12 марта – начало в 22:00 по киевскому времени.