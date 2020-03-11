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С Коваленко, Аланом Патриком и двумя форвардами. Шахтер отправляется в Германию

Лига Европы
(1 голосов)

Конечно, без Степаненко

С Коваленко, Аланом Патриком и двумя форвардами. Шахтер отправляется в Германию
Новина українською

Сегодня в 10.30 донецкий "Шахтер" вылетает в Германию на первый матч 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".

Таков список "горняков", которые полетят в Германию.

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Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко

Защитники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондарь, Хочолава, Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Сиприано, Маркос Антонио, Майкон, Алан Патрик, Коваленко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Дентиньо, Фернандо, Коноплянка

Нападающие: Мораес, Сикан

Матч "Вольфсбург" - "Шахтер" начнется завтра в 22:00.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
11.03.2020 в 10:37
Рокер Коваленко - джокер, которого берегли для ЛЕ))))
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