Лига Европы
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С Коваленко, Аланом Патриком и двумя форвардами. Шахтер отправляется в Германию
Конечно, без Степаненко
Сегодня в 10.30 донецкий "Шахтер" вылетает в Германию на первый матч 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".
Таков список "горняков", которые полетят в Германию.
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Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко
Защитники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондарь, Хочолава, Матвиенко, Исмаили
Полузащитники: Сиприано, Маркос Антонио, Майкон, Алан Патрик, Коваленко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Дентиньо, Фернандо, Коноплянка
Нападающие: Мораес, Сикан
Матч "Вольфсбург" - "Шахтер" начнется завтра в 22:00.
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
11.03.2020 в 10:37
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