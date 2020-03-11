Президент Хетафе: Мы не полетим на матч с Интером – зачем ехать в эпицентр коронавируса?

Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что команда не будет играть с "Интером" в Милане в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Цитирует босса El Transistor с ссылкой на Onda Cero. Напомним, поединок должен состояться на "Сан-Сиро" в четверг, 12 марта.

"Если ситуация не изменится, то "Хетафе" завтра не полетит в Италию на матч. Мы попросили УЕФА найти альтернативу, ведь не хотим ехать в эпицентр коронавируса, зачем? Клуб запросил у федерации содействия, чтобы избежать дисквалификации".