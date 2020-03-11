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Президент Хетафе: Мы не полетим на матч с Интером – зачем ехать в эпицентр коронавируса?
Есть логика
Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что команда не будет играть с "Интером" в Милане в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Цитирует босса El Transistor с ссылкой на Onda Cero. Напомним, поединок должен состояться на "Сан-Сиро" в четверг, 12 марта.
"Если ситуация не изменится, то "Хетафе" завтра не полетит в Италию на матч. Мы попросили УЕФА найти альтернативу, ведь не хотим ехать в эпицентр коронавируса, зачем? Клуб запросил у федерации содействия, чтобы избежать дисквалификации".
"Но если нас исключат, то пусть будет так, я не собираюсь рисковать. Мне сказали, что нужно попросить разрешения у министерства транспорта, но я не собираюсь этого делать. Я не поеду туда, куда не хочу ехать. Представители "Интера" согласились, что ехать в Италию сейчас неприемлемо. Либо игру перенесут из Милана, либо на другой день".