Левченко: Шахтер пройдет Вольфсбург,но не так легко, как это может всем показаться

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался о шансах "Шахтера" в противостоянии в 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом".

- Как вы можете охарактеризовать нынешний "Вольфсбург"?

- Команда сейчас находится в нормальной форме, не скажу, что она шикарная, но команда показывает достаточно интересный футбол. Последние игры, возможно, были менее уверенными, они два раза сыграли вничью, но до этого побеждали и играли в неплохой футбол. "Вольфсбург" – команда, которая может играть как в оборонительный, так и в созидательный футбол. Мне нравится, как при новом тренере Оливере Гласнере команда легко перестраивается в схематических линиях. С 4-2-3-1 могут перестроиться на 4-4-2, или 4-4-3, или на 4-1-4-1. Все эти схемы у них неплохо отлажены. По сути, "Вольфсбург" – это середняк немецкого чемпионата, и не скажу, что команду стоит очень сильно опасаться, но и не стоит считать, что ее легко пройти.

- Кто, по вашему мнению, является лидером немецкой команды?

- Я думаю, тут стоит выделить несколько человек. Жером Руссильон, который играет слева, неплохо выглядит. Ваут Вегхорст, голландец, – я его очень хорошо знаю, потому что следил за ним в голландском чемпионате. Он лучший бомбардир своей команды. В центре выделяется Жозуа Гилавоги. У него травма, будет ли он играть – непонятно, но в любом случае это футболист, которого реально стоит опасаться, он очень хорош. Максимилиан Арнольд тоже, в моем понимании, в центре поля неплохо смотрится. И мы все хорошо знаем Адмира Мехмеди, может быть, у него и не основная роль в команде, но он хороший игрок. Я смотрел пару матчей, еще могу выделить бразильца Пауло Отавио. Левый защитник, он со своими подключениями хорошо смотрится впереди. Вообще, команда способна бежать вперед и перестраиваться.





- Можно ли сказать, что главный козырь "Вольфсбурга" – это оборона?

- Линия обороны очень серьезная. Мне кажется, что они надежны в этом плане. Я смотрел несколько поединков, защитники очень слаженно действуют в игровых ситуациях. Это их большой плюс.

- Как вы оцениваете работу нынешнего главного тренера?

- Положительно. Это молодой специалист, у него нет большого опыта, но есть желание показать себя. Он неплохо проявил себя в "ЛАСКе", и вот ему доверили команду выше уровнем. Для него это шаг вперед. Насколько я понимаю, у него все под контролем, с игроками он в нормальных отношениях. У него есть свое видение, и это очень важно.

- В нападении "Вольфсбурга" играет Ваут Вегхорст, рост которого почти два метра. Смогут ли защитники "Шахтера" сдержать столь габаритного нападающего?

- Это большой, крупный, забивной форвард. Он очень эмоциональный футболист. Не скажу, что очень техничный, но хорошо придерживает мяч корпусом. Я уверен, что наши футболисты смогут его сдержать, если будут знать, как против него играть. Потому что Вегхорст не быстрый футболист, у него нет стартовой взрывной скорости. Он здорово играет на опережение и головой, умеет читать игру. Скоростных действий от него ждать не стоит, но то, что у него тысячекратная самоотдача, помноженная на его характер, а также умение никогда не сдаваться, – это его конек.

- Как вы оцениваете шансы "Шахтера" в этом противостоянии?

- Если честно, я позитивно смотрю на все аспекты. Если сравнивать "Шахтер" и "Вольфсбург", шансы "горняков" на выход выглядят предпочтительнее. Но не стоит сбрасывать со счетов гибкость тренера "волков" и тактическую выучку отдельных игроков. "Шахтер" в плане креатива все-таки получше выглядит, при условии что все наши игроки будут в оптимальной форме. Я думаю, что "Шахтер" пройдет "Вольфсбург", может быть, не так легко, как это может всем показаться. Но я думаю, что именно за счет командных действий и слаженной игры в завершающей стадии наши ребята смогут победить. "Шахтер" сейчас выглядит хорошо, моментами мне их игра очень нравится. Надеюсь, что в матче с немцами они смогут показать такую игру на протяжении всех 90 минут, а не отрывками.