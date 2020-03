Официально: Два матча Лиги Европы перенесены на неопределенный срок

Очередные футбольные матчи переносятся из-за коронавируса, который все сильнее распространяется по Европе.

По информации от УЕФА, встречи "Хетафе" - "Интер" и "Рома" - Севилья" перенесенны на неопределеный срок. Причина - ограниченое передвижение между Италией и Испанией. Новая дата не называется даже приблизительно.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.



???????? Sevilla – AS Roma ????????

???????? Internazionale – Getafe ????????