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Матч Шахтер - Вольфсбург могут перенести в Киев

Лига Европы
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Матч, скорее всего, состоится без зрителей

Матч Шахтер - Вольфсбург могут перенести в Киев
Новина українською

В четверг 12 марта "Шахтер" в Германии сыграет матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Поединок из-за угрозы распространения коронавируса состоится без болельщиков.

А вот судьба ответного поединка, который должен состоятся в Харькове 19 марта пока что под вопросом.

Из-за введенного Кабмином трехнедельного карантина, ответная встреча "горняков" с "волками" тоже пройдет при пустых трибунах.

По информации Sport.ua, из-за этого "Шахтер" рассматривает возможность перенести матч из Харькова. В качестве замены называют Киев.

Впрочем, стоит отметить, что какой-либо официальной информации по поводу ответного матча пока то нет.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
sport.ua

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