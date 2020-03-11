Матч Шахтер - Вольфсбург могут перенести в Киев

В четверг 12 марта "Шахтер" в Германии сыграет матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Поединок из-за угрозы распространения коронавируса состоится без болельщиков.

А вот судьба ответного поединка, который должен состоятся в Харькове 19 марта пока что под вопросом.

Из-за введенного Кабмином трехнедельного карантина, ответная встреча "горняков" с "волками" тоже пройдет при пустых трибунах.

По информации Sport.ua, из-за этого "Шахтер" рассматривает возможность перенести матч из Харькова. В качестве замены называют Киев.

Впрочем, стоит отметить, что какой-либо официальной информации по поводу ответного матча пока то нет.