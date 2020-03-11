Защитник Вольфсбурга Герхардт: Мы показали, что можем играть против команд уровня Лиги чемпионов

Защитник "Вольфсбурга" Янник Герхардт поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером".

"Обидно, что такая важная игра пройдет без зрителей. Но мы должны принять эту ситуацию и не зацикливаться на ней. Конечно, мы в команде говорим о вирусе, потому что мы сталкиваемся с ним каждый день через СМИ. Не стоит недооценивать это, но и не стоит паниковать. Каждый должен попытаться помочь предотвратить расширение эпидемии.

"Шахтер" известный клуб, постоянно играет в Лиги чемпионов. У них очень хорошие индивидуальные качества в атаке и очень сильные игроки в обороне. Эта смесь делает их опасными. Но также приятно иметь возможность попробовать свои силы с такой командой. Мы также показали в последней игре против Лейпцига (0:0), что можем неплохо играть против команд уровня Лиги чемпионов. Поэтому мы можем выполнить такую же задачу в матче против "Шахтера", — сказал Герхардт в комментарии официальному сайту немецкого клуба.

Напомним, что первый поединок 1/8 Лиги Европы между "Вольфсбургом" и "Шахтером" пройдет 12 марта на "Фольксваген-Арене". Начало встречи в 22.00.