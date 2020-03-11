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Победитель пары Хетафе - Интер может быть определен при помощи одного матча на нейтрально поле

Лига Европы
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Возможно, это будет оптимальным вариантом

Победитель пары Хетафе - Интер может быть определен при помощи одного матча на нейтрально поле
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Генеральный директор "Хетафе" Клементе Вильяверде рассказал о перенесенном матче против "Интера" в Лиге Европы.

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"Сегодня мы получили уведомление от УЕФА о том, что матч не состоится. Мы рады, что организация приняла такое решение в этот период. Позже станет известно, когда мы проведем игру.

Существует вероятность, что мы проведем с "Интером" лишь один матч на нейтральном поле. Так и определится победитель. В любом случае, мы примем любое решение", - заявил Вильяверде.

Сейчас существует вероятность, что также игры Ла Лиги, в которой играет "Хетафе", могут быть временно приостановленны.

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В статье: Интер (Милан) "Хетафе" коронавирус
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