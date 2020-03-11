ЛАСК - МЮ. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы

На момент написания анонса два из восьми матчей стадии 1/8 финала в Лиге Европы перенесены. Но игра между ЛАСК и "Манчестер Юнайтед" все же состоится. Австрийцы вершат историю, впервые выступая на групповой стадии еврокубков осенью 2019-го, сразу же добрались до плей-офф. "Манкунианцы" также находятся в отличной форме, удерживая свои ворота на замке в восьми матчах из десяти последних.

Лига Европы УЕФА, 1/8 финала (первый матч)

Стадион: "Линцер Штадион" (Линц), матч пройдет без зрителей

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

ЛАСК 19:55 Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция доступна в Украине на ТВ-канале Футбол-2 и по подписке на платформе OLL.TV

ЛАСК прошел АЗ в двух матчах, сыграв 1:1 на выезде и 2:0 дома. Перед этим подопечные Валерьена Исмаэля прошли группу со "Спортингом", ПСВ и "Русенборгом", единолично заняв в ней первое место. Сейчас клуб из Линца лидирует в австрийской Бундеслиге, опережая действующего чемпиона "Ред Булл Зальцбург" на шесть очков.

У австрийцев основная кадровая проблема касается центра обороны, вернее сразу двух незыблемых фигур из трех в нем. В ответном матче с "АЗ Алкмаар" Филипп Вайзингер получил прямую красную карточку, а Петар Филипович заработал "горчичник", который означал его дальнейшую дисквалификацию. Заменить их смогут Рейнгольд Ранфтл и Кристиан Рамзебнер, которые уже делали это в текущем сезоне. Еще четверо игроков травмированы, среди них и Хусейн Балич с Томасом Гойгингером, которые также участвовали в домашнем поединке с голландцами.

Ориентировочный состав ЛАСК (3-4-3): Шлагер - Ранфтл, Траунер, Рамзебнер - Райтер, Холланд, Михорль, Реннер - Тетте, Рагуж, Фризер.

"Манчестер Юнайтед" отправляется на европейский выезд в хорошем настроении, на выходных был снова обыгран в дерби "Манчестер Сити" (2:0), что позволило продлить беспроигрышную серию до десяти поединков. В прошлом раунде подопечные Оле-Гуннара Сульшера разгромили "Брюгге" в ответном матче (5:0) после результативной ничьей на выезде (1:1).

Ли Грант, Маркус Рэшфорд и Поль Погба продолжают лечения и лишь касательно француза прогнозы врачей более-менее утешительны - его возвращение в строй ожидается в начале апреля. В Лиге Европы стабильно играет в рамке Серхио Ромеро с единственным исключением в виде гостевого поединка против "Астаны" (1:2), когда ворота защищал Грант. Также в этом турнире свое игровое время получают Хуан Мата и Одион Игало. Полагаем, что доверится Сульшер и Мактоминею, которому нужно набирать форму после травмы.

Ориентировочный состав Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Ромеро - Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред - Гринвуд, Мата, Марсьяль - Игало.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты

21-летний форвард ЛАСК Марко Рагуж забил все три гола в противостоянии с АЗ на предыдущей стадии ЛЕ.

С соперником ЛАСК по 1/16 финала "манкунианцы" встречались на групповой стадии и обыграли его по сумме двух матчей 4:0, правда с нулевой ничьей на выезде.

С 3 октября ЛАСК не проигрывал в еврокубках, с 1 декабря не знает команда Исмаэля неудач в родном чемпионате.

"Манчестер Юнайтед" станет для австрийского клуба первым соперником из Англии в еврокубках.

В восьми последних играх против австрийских команд "МЮ" не уступал.

Прогноз

Проблемы в обороне хозяев, вероятно, заставили букмекеров сдвинуть котировки в пользу англичан, но "МЮ" привык решать свои вопросы в плей-офф еврокубков в ответном домашнем матче, если такая возможность представляется. Гостевой поединок зачастую используется с целью экспериментов, а значит задачи выиграть в Линце любой ценой стоять перед гостями не будет. С огромным желанием выйдет команда напротив, так что даже защитники-резервисты ЛАСК сумеют отработать надежно и много не пропустить.

Ставка: ЛАСК не проиграет за 1.80