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Палкин: Матч Шахтер – Вольфсбург на 99,9% будет без зрителей

Лига Европы
(1 голосов)

Карантин на марше

Палкин: Матч Шахтер – Вольфсбург на 99,9% будет без зрителей
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга", скорее всего, пройдет без зрителей.

"Мы понимаем ситуацию и принимаем. Главное – безопасность людей. Если таким образом мы сможем защититься от распространения коронавируса – нужно это делать. В этой ситуации не надо паниковать.

Если сравнивать Украину с Европой, то у нас самая благоприятная ситуация. Надеюсь нам всем вместе удастся преодолеть эту проблему.

На 99,9% ответный матч "Шахтер" – "Вольфсбург" будет без зрителей", – сказал Палкин.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Вольсбург" состоится 19 марта в Харькове.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
12.03.2020 в 00:52
А кто донецких отморозков пропустит в Украину ? из ДНР
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