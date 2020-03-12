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Палкин: Матч Шахтер – Вольфсбург на 99,9% будет без зрителей
Карантин на марше
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга", скорее всего, пройдет без зрителей.
"Мы понимаем ситуацию и принимаем. Главное – безопасность людей. Если таким образом мы сможем защититься от распространения коронавируса – нужно это делать. В этой ситуации не надо паниковать.
Если сравнивать Украину с Европой, то у нас самая благоприятная ситуация. Надеюсь нам всем вместе удастся преодолеть эту проблему.
На 99,9% ответный матч "Шахтер" – "Вольфсбург" будет без зрителей", – сказал Палкин.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Вольсбург" состоится 19 марта в Харькове.
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