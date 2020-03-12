Защитник Шахтера: Из состава Вольфсбурга выделяли Вегхорста

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о подготовке команды к сегодняшнему матчу 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" в Германии (игра начнется в 22:00).

"Шахтер", по словам Кривцова, просматривал матчи "Вольфсбурга".

Вегхорста (№9 Ваут Вегхорст - нидерландский нападающий немецкой команды, - ред.) отдельно выделяли. По стилю игры он очень похож на Ибрагимовича - очень хорошо цепляется за мячи, действует в штрафной при фланговых передачах. Будет трудно, но попробуем с ним справиться.

Читайте такжеВольфсбург - Шахтер. Анонс и прогноз на матч ЛЕ

На таблицу коэффициентов в "Шахтер"е будут смотреть уже после игры.