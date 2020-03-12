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Защитник Шахтера: Из состава Вольфсбурга выделяли Вегхорста

Лига Европы
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Похожий по манере игры на Ибрагимовича

Защитник Шахтера: Из состава Вольфсбурга выделяли Вегхорста
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о подготовке команды к сегодняшнему матчу 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" в Германии (игра начнется в 22:00).

"Шахтер", по словам Кривцова, просматривал матчи "Вольфсбурга".

Вегхорста (№9 Ваут Вегхорст - нидерландский нападающий немецкой команды, - ред.) отдельно выделяли.

По стилю игры он очень похож на Ибрагимовича - очень хорошо цепляется за мячи, действует в штрафной при фланговых передачах. Будет трудно, но попробуем с ним справиться.

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На таблицу коэффициентов в "Шахтер"е будут смотреть уже после игры.

Конечно, хотелось бы дальше пройти и добавить очков в копилку Украины, ведь нас могут вытеснить с этой гонки. Будем стараться добавлять в игре.

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В статье: Сергей Кривцов Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Ваутер Вегхорст
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Источник:
Бомбардир

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