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Защитник Шахтера: Из состава Вольфсбурга выделяли Вегхорста
Похожий по манере игры на Ибрагимовича
Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о подготовке команды к сегодняшнему матчу 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" в Германии (игра начнется в 22:00).
"Шахтер", по словам Кривцова, просматривал матчи "Вольфсбурга".
Вегхорста (№9 Ваут Вегхорст - нидерландский нападающий немецкой команды, - ред.) отдельно выделяли.
По стилю игры он очень похож на Ибрагимовича - очень хорошо цепляется за мячи, действует в штрафной при фланговых передачах. Будет трудно, но попробуем с ним справиться.
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На таблицу коэффициентов в "Шахтер"е будут смотреть уже после игры.
Конечно, хотелось бы дальше пройти и добавить очков в копилку Украины, ведь нас могут вытеснить с этой гонки. Будем стараться добавлять в игре.