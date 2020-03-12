Айнтрахт - Базель. Прогноз на матч Лиги Европы

1/8 Лиги Европы, первый матч

12 марта. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт 19:55 “Базель”

Телетрансляция – OLL.TV

“Айнтрахт” стал последним участником 1/8 Лиги Европы, сыграв 2:2 на выезде “Зальцбургом”. Ничья на выезде устроила команду Ади Хюттера – в домашнем матче Франкфурт разгромил австрийцев со счетом 4:1. В сезоне 19/20 кубковые соревнования даются лучше “Айнтрахту”. В Бундеслиге “орлы” занимают всего лишь 12 место, проиграв 12 матчей в 24 турах. Другая картина в соревнованиях на вылет. “Айнтрахт” вышел в полуфинал Кубка Германии, где сыграет с “Баварией” и собственно в 1/8 Лиги Европы. Швейцарский “Базель, соперник “Айнтрахта” также не совсем уверенно чувствует себя в домашней лиге. Чемпионат Швейцарии был приостановлен из-за коронавируса, и до перерыва показатели “Базеля” были неутешительные – всего одна победа в шести последних матчах и четыре поражения. В 1/8 ЛЕ “Базель” прошел обыграв кипрский “АПОЭЛ”, не самого сильного соперника.

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Цифры и факты

Франкфурт забивал в трех из четырех домашних матчах Лиги Европы сезона 19/20, а “Базель” отличался голами в трех из четырех гостевых поединках ЛЕ.

“Айнтрахт” еще ни разу не проигрывал в домашних матчах Лиги Европы на стадии плей-офф (три победы, три ничьи)

Полузащитник “Айнтрахта” Джибриль Соу дважды выигрывал чемпионат Швейцарией с командой “Янг Бойз”, в сезоне 17/18 – под руководством нынешнего тренера Франкфурта Ади Хюттера.

Ответный матч через неделю не состоится в Швейцарии.

Ориентировочные составы

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Хасебе, Роде – Чендлер, Камада, Костич – Силва

“Базель”: Омлин – Видмер, Джюмерт, Альдерете, Риверос – Джака, Фрай – Штокер, Кампо, Петретта – Артур

Прогноз на матч Айнтрахт – Базель

За исключением игры с “Унионом” Франкфурт в 2020-м году выиграл все домашние матчи, помимо “Зальцбурга” обыграв еще дважды “РБ Лейпциг”. Хотя фактор домашнего поля будет иметь меньшее влияние, учитывая то, что матч состоится при пустых трибунах. Однако неизменным остается фактор мотивации – в кубковых турнирах команда Ади Хюттера показывает свой лучший футбол.

Ставка: Победа “Айнтрахта” 3:1

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.