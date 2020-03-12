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Потери Вольфсбурга перед Шахтером: не сыграет капитан, под вопросом защитник
Как и у "Шахтера" - проблема с центром полузащиты
В сегодняшнем матче с "Шахтером" в 1/8 Лиги Европы немецкому "Вольфсбургу" не поможет хавбек и капитан команды Жозуа Гилавоги (последний раз он играл с "Хоффенхаймом" еще 15 февраля).
29-летний француз оправляется от травмы колена.
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Другой вероятной потерей, пишет Kicker, является правый защитник Кевин Мбабу. У него - повреждение мышцы бедра.
Однако коуч "Вольфсбурга" Оливер Гласнер заметил, что участие Мбабу "под вопросом", есть "небольшая возможность".
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