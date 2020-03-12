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Потери Вольфсбурга перед Шахтером: не сыграет капитан, под вопросом защитник

Лига Европы
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Как и у "Шахтера" - проблема с центром полузащиты

Потери Вольфсбурга перед Шахтером: не сыграет капитан, под вопросом защитник
Новина українською

В сегодняшнем матче с "Шахтером" в 1/8 Лиги Европы немецкому "Вольфсбургу" не поможет хавбек и капитан команды Жозуа Гилавоги (последний раз он играл с "Хоффенхаймом" еще 15 февраля).

29-летний француз оправляется от травмы колена.

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Другой вероятной потерей, пишет Kicker, является правый защитник Кевин Мбабу. У него - повреждение мышцы бедра.

Однако коуч "Вольфсбурга" Оливер Гласнер заметил, что участие Мбабу "под вопросом", есть "небольшая возможность".

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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